Завершился визит главы ВОЗ в Монголию

CentralAsia (MNG) - Официальный визит по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-ра Тедроса А. Гебрейесуса в Монголию завершился.

В рамках своего визита д-р Тедрос А. Гебрейесус провел официальные встречи и посетил «Великий национальный фестиваль - Наадам» и соревнования по скачкам, которые занесены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Этот визит Генерального директора Всемирной организации здравоохранения имел важное значение для расширения и укрепления сотрудничества между правительством Монголии и Всемирной организацией здравоохранения, а также для активизации реализации политики, целей и предложений, выдвинутых для защиты здоровья населения. населения нашей страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения