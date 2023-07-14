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Завершился визит главы ВОЗ в Монголию

CentralAsia (MNG) -  Официальный визит по приглашению Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-ра Тедроса А. Гебрейесуса в Монголию завершился.

В рамках своего визита д-р Тедрос А. Гебрейесус провел официальные встречи и посетил «Великий национальный фестиваль - Наадам» и соревнования по скачкам, которые занесены в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Этот визит Генерального директора Всемирной организации здравоохранения имел важное значение для расширения и укрепления сотрудничества между правительством Монголии и Всемирной организацией здравоохранения, а также для активизации реализации политики, целей и предложений, выдвинутых для защиты здоровья населения. населения нашей страны.

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