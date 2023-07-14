Батцэцэг встретилась с министром иностранных дел Японии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх принимает участие во встрече министров Азиатско-азиатского регионального форума АСЕАН, которая состоится 13-14 июля 2023 г. в Джакарте, Республика Индонезия.

В ходе этого форума она встретилась с министром иностранных дел Японии Его Превосходительством господином Хаяси Ёсимаса и особо отметил результаты работы, согласованные в ходе двустороннего визита.

Также в ходе встречи стороны высказались за то, что очень важно укреплять мир и безопасность в регионе, особенно в регионе Северо-Восточной Азии, и обеспечивать стабильность.

Кроме того, в рамках развития сотрудничества в сфере туризма между двумя странами правительство Японии принимает определенные меры по облегчению визовых условий путем включения граждан Монголии в систему электронных виз с возможностью оформления и получения электронных виз. онлайн с апреля 2023 года.

Батцэцэг поблагодарила за это.

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