Министр иностранных дел Батцэцэг встретилась с Пенни Вонг, министром иностранных дел Австралийского Союза

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретиласьс Министром иностранных дел Австралийского Союза Пенни Вонг в рамках встречи министров иностранных дел Регионального форума АСЕАН в Джакарте, Республика Индонезия, 13-14 июля 2023 г.

Таня Лоуренс, глава Австралийско-монгольской группы дружбы, посетила Монголию, и более 100 представителей бизнеса, включая Rio Tinto и Национальный банк Австралии, ANZ Bank, JPMorgan Cazenove, Goldman Sachs Australia и Австралийское агентство экспортного финансирования, посетили Монгольский экономический форум, который прошел в Улан-Баторе. За это Батцэцэг поблагодарила Пенни Вонг во время встречи.

Также для улучшения политики и стандартов горнодобывающего сектора Монголии будет продолжена реализация 3-го этапа Австралийско-монгольской программы минеральных ресурсов (AMEP), реализуемой Правительством Австралии на период 2019-2024 гг., а также для поддержки двустороннего бизнеса. Стороны обсудили, что будут и впредь поддерживать деятельность Делового совета.

В конце встречи Батцэцэг выразила благодарность за увеличение количества стипендий правительства Австралии, предоставленных Монголии в этом году, учитывая заинтересованность в увеличении числа монголов, обучающихся в Австралии.

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