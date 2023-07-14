T'way Air откроет маршрут Тэгу—Монголия в этом месяце

CentralAsia (MNG) - T'way Air, южнокорейский бюджетный перевозчик, заявил в понедельник, что откроет маршрут Тэгу—Монголия в конце этого месяца, поскольку спрос на поездки восстанавливается после трех лет ограничений из-за пандемии COVID-19.

T'way Air планирует выполнять два рейса в неделю по маршруту Тэгу—Улан-Батор, начиная с 28 июля, говорится в сообщении компании.

В июле прошлого года бюджетный перевозчик открыл маршрут Инчхон—Улан-Батор, чтобы заблаговременно удовлетворить спрос на поездки в условиях пандемии.

T'way Air имеет 29 зафрахтованных пассажирских самолетов — три A330-300, два B737-8 и 24 B737-800 — для выполнения рейсов в основном по маршрутам в Японию, Вьетнам, Таиланд, Гуам, Сайпан, Монголию и Филиппины.

В этом году компания планирует пополнить свой парк двумя зафрахтованными самолетами B737-800.

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