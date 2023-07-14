Монголия станет первой страной, которая перейдет на криптоэкономику, — Сухдорж

CentralAsia (MNG) - Впервые Экономический форум Монголии проводится летом. Также отраслевые обсуждения прошли в Государственном дворце и музее Чингисхана.

Министр цифрового развития и коммуникаций Учрал Ням-Осор, директор Сухдорж Авир, проработавший в этой сфере 48 лет, Марк Узан, исполнительный директор Bretton Woods, соучредитель компании ONDO Ltd. Баттулга Баярсайхан и исполнительный директор Unitel Group Жамъяншарав Дорждагва приняли участие в отраслевой сессии «Электронный переход и цифровая экономика».

«В будущем большие данные будут использоваться для принятия решений. Это не повысит производительность. Министерство будет оказывать политическую поддержку, мы не будем разрабатывать программное обеспечение сами. Государственные организации продолжают ежегодно тратить 900 миллиардов тугриков на покупку программного обеспечения. Мы создаем супермаркет программного обеспечения, где лучшие компании-разработчики программного обеспечения открывают свои продукты, а государственные учреждения выбирают Mindgolia. Всего для электронного бизнеса зарегистрировано 270 разрешений. В будущем нам как стране необходимо перейти на цифровую подпись», — сказал министр Учрал.

«Монголия станет первой страной, которая перейдет на криптоэкономику. Для этого создано множество условий. Будучи небольшой страной, есть много возможностей тестировать и внедрять инновации. Нет страны, кроме нашей, где у каждого есть счет в банке и хотя бы одно финансовое приложение на телефоне. У нас уже есть электронные деньги. Разрешения на электронные деньги от ЦБ получили восемь предприятий, работают 14 криптобирж. Тугрик был запущен на блокчейне два года назад. Был разработан подход к торговле токенами. Даже если возникает проблема, ее можно решить. Недвижимость, домашний скот и автомобили токенизируются», — сказал Сухдорж Авир, председатель совета директоров «ГрейтСити Монгол» и «МОСТ финтех».

Только 0,34 процента ВВП нашей страны приходится на ИТ-сектор. Это число может увеличиться в будущем. Только в 2000 году мы начали прокладывать оптоволоконные кабели. Сейчас подключено 1/3 территории. Теперь пастухи подали заявку на прокладку оптоволоконных кабелей на их зимовках.

источник: Middle Asian News

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