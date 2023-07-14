Пентагон сообщил о получении Украиной кассетных боеприпасов из США и других стран

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США подтвердило, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Вашингтона. Об этом заявил на пресс-конференции директор по операциям Объединенного штаба, генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщается на сайте Пентагона.

По словам Симса, такое вооружение Киеву направили не только Соединенные Штаты: «Мы знаем, что некоторые из них ранее были предоставлены третьей страной».

О какой именно стране речь, Симс не сказал. Он не уточнил также, применяли ли уже эти боеприпасы украинские войска.

Ранее командующий группировкой «Таврия» ВСУ генерал Александр Тарнавский сообщил, что кассетные боеприпасы уже находятся на Украине.

«Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [положение на поле боя]», — заявил военный. По мнению Тарнавского, благодаря кассетным снарядам Украина получит «преимущество», так как это «очень мощное оружие».

Районы, где будут использоваться эти боеприпасы, определит высшее руководство. Генерал указал, что армия будет применять их не на всех участках фронта, например не станет использовать в густонаселенных районах.

Президент США Джо Байден 8 июля объяснил решение о поставках кассетных снарядов тем, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США их запасов недостаточно для оперативного восполнения. «У них заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало. И вот что я в конце концов сделал: я принял рекомендацию Министерства обороны — не насовсем, но разрешить этот переходный период, пока мы не получим больше 155-мм снарядов для украинцев», — сказал он тогда.