Культура Наадам: продвижение культурного наследия

CentralAsia (MNG) - В ознаменование фестиваля Наадам с 11 по 12 июля Монгольским национальным университетом искусств и культуры, Советом искусств Монголии и ООО «Рио Тинто Монголия» в комплексе «Монгол Наадам» в Хуй Долоон Худаг был организован «Культурный Наадам». . Этот фестиваль был направлен на расширение масштабов фестиваля Наадам и популяризацию монгольского наследия и народного искусства.

Чтобы полностью понять и насладиться фестивалем Наадам, а также познакомиться с богатыми традициями кочевой жизни и культуры, мероприятие «Культура Наадам» предоставляет идеальную возможность. Это двухдневное мероприятие было разработано, чтобы продемонстрировать уникальные аспекты кочевого искусства и культуры в интерактивной и захватывающей форме.

Во время Культурного Наадама, который проходил в долине скачек, посетители имели возможность стать свидетелями скачек. Они также могли совершать неторопливые прогулки среди ароматов пастбищного шалфея и тимьяна, создавая истинное чувственное впечатление. Одним из основных моментов стала деревня «Один день в Монголии» в культурном Наадаме, где представлена ​​коллекция монгольских геров (традиционных жилищ кочевников) и всплывающих палаток. Эта деревня служила центром искусства и ремесел, где носители наследия и художники демонстрировали и делились отличительными элементами кочевой культуры.

В дополнение к художественным представлениям, продвигающим нематериальное культурное наследие Монголии, которое включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, у посетителей была возможность погрузиться в монгольскую культуру и традиции, исследуя специальные тематические юрты. Эти гэры были посвящены различным аспектам монгольской культуры, в том числе «Народному искусству», «Культуре монгольского чаепития», «Дневниковой традиции», «Культуре айрага (ферментированного кобыльего молока)» и «Казахской культуре».

Организаторы подчеркнули, что целью «Культурного Наадама» в этом году было познакомить посетителей фестиваля с историей и культурой, уникальным наследием и произведениями искусства, унаследованными от предков кочевых монголов. Они также стремились привить любовь и уважение к этому наследию и создать чувство гордости среди участников.

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