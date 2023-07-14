В Казахстане задержали более 80 участников группировки Армана Дикого

CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана провело три спецоперации по задержанию группировки, лидером которой является Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, сообщает Polisia.kz.

Как отметили в полиции, несмотря на то, что лидер и основные участники ОПГ арестованы, другие его члены продолжают заниматься противоправной деятельностью, финансируя услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования.

Пресечение криминальной деятельности ОПГ проводилось в три этапа.

«Первый этап был направлен на нейтрализацию основного криминального звена ОПГ, возглавляемого «правой рукой» Джумагельдиева, известного в преступной среде по прозвищу Нойс, объявленного в международный розыск. Так, 19 апреля ДБОП и ДП города Алматы на территории Алматы, Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей задержано 12 участников ОПГ, причастных к совершению тяжких преступлений, в том числе покушения на убийство в 2018 году в Алматы», – сообщили в МВД.

На втором этапе спецоперации ликвидировали канал финансирования ОПГ, контролируемого ещё одним помощником Дикого Арманa, известным в криминальных кругах по прозвищу Карась.

«С 25 по 26 апреля в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области провели более 130 обысков, задержано 53 фигуранта, причастных к незаконному игорному бизнесу и финансированию данной ОПГ. В результате этих оперативно-следственных мероприятий зарегистрировано два уголовных дела по статье 262 УК о создании и руководстве организованной преступной группой. В мае дополнительно начато досудебное расследование по статье 266 УК по факту финансирования деятельности преступной группы», – говорится в сообщении.

12 июля, на третьем этапе спецоперации, одновременно в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Костанай и Туркестан задержали 18 фигурантов, принимавших активное участие в массовых беспорядках в городе Алматы во время январских событий. Во время обысков у них изъяли несколько обрезов ружей, пистолетов, ножи, кастет, религиозную литературу, а также одежду, в которой подозреваемые участвовали в беспорядках.

Арман Джумагельдиев был задержан 7 января прошлого года по подозрению в организации массовых беспорядков в Алматы. По версии следствия, Джумагельдиев действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям. В этом ему активно помогали экс-депутат маслихата города Алматы Кайрат Кудайберген. Следствие считает, что группировка Джумагельдиева похитила 24 человека в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан», их пытали в аэропорту Алматы, один человек в результате скончался. Всего было задержано 40 человек из группировки Дикого Армана.

В начале января этого года в Генпрокуратуре сообщали, что следствие окончено, идет ознакомление с материалами дела.

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