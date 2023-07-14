В Астане увеличилось число вызовов скорой помощи из-за жары

CentralAsia (KZ) - В Астане сохраняется жаркая погода, из-за этого увеличилось количество вызовов скорой помощи, сообщили на брифинге в Службе коммуникаций столицы.

«Как известно, в Астане сейчас сохраняется жаркая погода, за последние две недели количество вызовов скорой помощи увеличилось на 3,5 тысячи случаев. Особенно среди населения старше 55 лет чаще всего жалуются на повышенное артериальное давление или его перепады. Медицинские работники не исключают, что на это влияет жаркая погода», – сообщил заведующий информационно-оперативного диспетчерского отдела городской станции скорой медицинской помощи Астаны Сабыр Наркулов.

Врачи рекомендуют максимально защищаться от солнца и не выходить на улицу с 12:00 до 16:00. Это время в жару особенно опасно для пожилых людей с проблемами сердечно-сосудистой системы.

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