Жара в Узбекистане немного спадёт на выходных, - синоптики

CentralAsia (UZ) - В течение недели по Узбекистану наблюдалась очень жаркая погода, обусловленная выносом на территорию Узбекистана тропического иранского воздуха. На выходных жара немного спадёт, сообщил «Узгидромет».

Период сильной жары был непродолжительным. С 13 июля на северо-западные районы страны начал распространяться относительно прохладный воздух с районов Кавказа и температура по этой территории понизилась на 5−7 градусов.

В пятницу воздух с Кавказа продолжит своё продвижение по территории Узбекистана, и жара повсеместно начнёт ослабевать. Днём температура воздуха будет в пределах +35…+39 градусов, по крайнему югу — до +41…+44.

В выходные дни по большей части территории температура будет в пределах +33…+38 градусов, и лишь местами будет достигать +39…+40.

По всей территории Узбекистана 14−16 июля ожидается преобладание сухой малооблачной погоды. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком.

В Ташкенте 14−16 июля будет преобладать малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, к вечеру 14 июля и 15 июля возможно усиление до 12−15 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. В пятницу дневная температура будет в пределах +37…+39 градусов, в выходные дни — +35…+38.

11 июля по Каракалпакстану и Хорезмской области, 12-13 июля по остальной территории температура воздуха повышалась до 40-42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 43-45 градусов, на западе пустыни Кызылкум местами до 46.