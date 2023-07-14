Мирзиеев принес присягу и вступил в должность президента Узбекистана. Фото

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиеев в пятницу вступил в должность президента Узбекистана на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса (нижней и верхней палаты парламента).

Церемония инаугурации транслируется в прямом эфире национального телевидения страны.

В большом зале заседаний сената помимо парламентариев присутствуют члены Центральной избирательной комиссии и правительства, судьи Конституционного суда, главы дипломатических ведомств, аккредитованных в Ташкенте, представители местных и зарубежных СМИ.

Перед началом церемонии в зал верхней палаты парламента были внесены штандарт и знак президента Узбекистана.

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев заявил, что на прошедших 9 июля досрочных выборах Шавкат Мирзиеев избран президентом страны. Поздравив его, он вручил Мирзиееву удостоверение президента республики Узбекистан.

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Затем избранный глава государства, положив руку одновременно на Конституцию и Коран, произнес присягу: «Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента республики Узбекистан обязанности».

ЦИК Узбекистана 11 июля после подсчета всех бюллетеней заявил, что действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одержал убедительную победу на состоявшихся досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов.

По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 79,88%, или более 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.

Нынешние президентские выборы стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.