На большей части Казахстана пройдут дожди, - «Казгидромет»

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с 15 по 17 июля пройдут дожди, а затем во все регионы вернется сильная жара, сообщают синоптики «Казгидромета».

«В ближайшие дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет формироваться довольно глубоким циклоном из районов Чёрного моря. Он обусловит дождливую погоду на большей части страны, которая будет сопровождаться грозами, градом и порывистым ветром. На западе, северо-западе и севере республики ожидаются временами сильные дожди», – говорится в сообщении.

После кратковременного понижение дневных температур на севере и северо-западе Казахстана ожидается повышение температуры воздуха до +33, в центре до +39, на юге до +42. На западе и на востоке Казахстана будет до 35 градусов.

На юго-востоке страны резких изменений температуры не ожидается.

В Шымкенте в ближайшие три дня без осадков, воздух прогреется до 37 градусов. В Алматы в пятницу будет до 39 градусов жары, а в субботу и воскресенье произойдет небольшой спад жары – до 34 градусов. В Астане в ближайшие трое суток возможны кратковременные дожди, в пятницу до +32, в субботу и воскресенье – до 25 градусов.

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