Госдума приняла закон о запрете смены пола

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CentralAsia (CA) - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о запрете смены пола в России. За проголосовали все 386 присутствующих депутатов, сообщает «КоммерсантЪ».

Принятый закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий. Уже сменившим пол гражданам будет запрещено усыновлять детей, а их брак будет аннулирован. Также трансгендеры не смогут быть их опекунами или попечителями.

Инициативу внесли в Госдуму в мае. Соавторами законопроекта стали более 360 депутатов, в том числе сам Володин и его заместители. В первом чтении его приняли 14 июня. Володин обещал, что решения о запрете смены пола примут в июле.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.