В Казахстане почти 10,5 тыс. человек получили статус кандаса с начала года

CentralAsia (KZ) - Почти 10,5 тыс. человек получили статус кандаса с начала года. Всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1,11 млн. этнических казахов, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты.

Более половины кандасов (56%) прибыли в Казахстан с начала этого года из Узбекистана, 19,3% – из КНР, 9,7% – из России, 7,8% – из Монголии, 4,6% – из Туркменистана и 2,6% – из других стран.

По состоянию на 1 июля текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 65,6%, моложе трудоспособного − 25,8% человек, пенсионеры − 8,6% человек.

16,7% прибывших с начала года кандасов имеют высшее образование, 37,1% – среднее специальное образование, 38,8% – общее среднее образование.

Кандасы селились в разных регионах Казахстана, но приоритетными для них были определены трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2023 год составляет 1 925 человек. По состоянию на 1 июля 2023 года туда переселено 1 032 кандаса.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются господдержка в виде субсидий на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241,5 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге).

С начала года поддержка была оказана 565 кандасам. В частности, 293 человека были трудоустроены на постоянную работу, единовременные субсидии получили 565 человек, а 257 кандасам были субсидированы жилищные расходы.

Вместе с тем приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн. тенге на семью.

В 2023 году в пилотном режиме стал действовать механизм присвоения статуса кандаса по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате через загранучреждения республики принято 1 984 заявления (656 семей) от этнических казахов.

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