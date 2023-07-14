Глава МВД Молдавии ушла в отставку из-за стрельбы в аэропорту Кишинева

Анна Ревенко

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Дорина Речана.

«Три министра подали заявления об отставке - глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава минобразования Анатолий Топалэ, глава министерства инфраструктуры Лилия Дабижа», - сказал премьер на брифинге.

Глава правительства сообщил, что в понедельник, 17 июля, представит президенту Молдавии Майе Санду список кандидатов на освободившиеся министерские посты.

Ранее Речан сообщил, что на этой неделе состоится заседание с представителями различных учреждений, чтобы принять «сложные необходимые решения», связанные с недавней стрельбой в аэропорту Кишинева, когда погибло два представителя силовых ведомств. Тогда же он отметил, что пограничные полицейские проявили себя профессионально, изолировав стрелявшего и не позволив ему взять заложников. Ожидалось, что на брифинге он объявит об отставке министров в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту.

В аэропорту Кишинева 30 июня произошла стрельба. Пассажиры были эвакуированы, вылеты временно отложены. Стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Прокуратура Таджикистана сообщила 1 июля, что стрелявшим являлся находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров. При задержании мужчина получил тяжелое ранение и 3 июля скончался в больнице.

После инцидента в аэропорту премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал усилить меры безопасности не только в воздушной гавани, но и по всей стране. А глава погранслужбы Росиан Василой сообщил, что сотрудники пограничной полиции пройдут обучение для борьбы с террористической угрозой с использованием современной техники и вооружения.

Молдавская оппозиция призывала подать в отставку руководство правоохранительных структур в связи с произошедшей трагедией. Также ряд оппозиционных партий, включая социалистов, коммунистов, Либерально-демократической партии, политблок "Ш.О.Р." высказались за отставку самого премьера Речана.

Оппозиция считает, что власти оказались не в состоянии обеспечить безопасность населения и стратегических объектов.