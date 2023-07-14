Сейчас ЧВК «Вагнер» не участвует в боях в Украине, – Пентагон
- Азия и мир, политика
- 16:04, 14 июля 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Министерстве обороны США отмечают прекращение активности подразделений «вагнеровцев» на фронте в Украине и подтверждают факт прибытия американских кассетных боеприпасов в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга, цитирует Голос Америки.
«На этом этапе мы не видим, чтобы силы «Вагнера» принимали какое-то значительное участие в поддержке боевых операций в Украине», - сказал он.
Минобороны РФ 12 июля заявило, что «вагнеровцы» завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.
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