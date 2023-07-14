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Сейчас ЧВК «Вагнер» не участвует в боях в Украине, – Пентагон
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Министерстве обороны США отмечают прекращение активности подразделений «вагнеровцев» на фронте в Украине и подтверждают факт прибытия американских кассетных боеприпасов в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга, цитирует Голос Америки.

«На этом этапе мы не видим, чтобы силы «Вагнера» принимали какое-то значительное участие в поддержке боевых операций в Украине», - сказал он.

Минобороны РФ 12 июля заявило, что «вагнеровцы» завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.

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