Сейчас ЧВК «Вагнер» не участвует в боях в Украине, – Пентагон

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CentralAsia (CA) - В Министерстве обороны США отмечают прекращение активности подразделений «вагнеровцев» на фронте в Украине и подтверждают факт прибытия американских кассетных боеприпасов в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер во время брифинга, цитирует Голос Америки.

«На этом этапе мы не видим, чтобы силы «Вагнера» принимали какое-то значительное участие в поддержке боевых операций в Украине», - сказал он.

Минобороны РФ 12 июля заявило, что «вагнеровцы» завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.