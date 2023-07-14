Назначены новые руководители Автодора и «Узбекских железных дорог»

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана назначили новых руководителей Комитета по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и компании «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги») — ими стали соответственно Жамшид Турсунов и Зуфар Нарзуллаев.

Как сообщает УзА, Турсунов с января текущего года работал первым заместителем хокима (главы администрации) Бухарской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности. До этого в течение нескольких лет он занимал должность зампредседателя Автодора.

Жамшид Турсунов родился в Бухарском районе Бухарской области в 1979 году. Окончил Ташкентский финансовый институт, также имеет диплом Банковско-финансовой академии Узбекистана.

Согласно информации «Узбекских железных дорог», Зуфар Нарзуллаев назначен председателем правления акционерного общества с приставкой и.о. Также в должности его заместителя утвержден Хикматилла Рахметов.

О Нарзуллаеве известно, что с 1996 года он работал на различных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы республики. В 2009 — 2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства и принимал активное участие в возведении электрифицированной железной дороги «Ангрен — Пап». В 2016 — 2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области. Затем занимал должность директора инжиниринговой компании O‘zshahar qurilish invest. Является кавалером ордена Fidokorona mehnatlari uchun («За заслуги перед Отечеством»).

14 июля СМИ объявили о назначении нового руководителя предприятия «Узсувтаъминот», контролирующего системы питьевого водоснабжения и канализации. Вместо уволенного президентом республики Сахиба Саифназарова в должности исполняющего обязанности председателя компании утвержден Дилшод Азимов. До этого он занимал должность замминистра жилищно-коммунального обслуживания.

Напомним, что одним из первых решений после переизбрания на посту президента Шавкат Мирзиёев уволил более десяти хокимов, а также нескольких глав ведомств и госкомпаний, включая руководителей «Узсувтаъминот», Автодора и «Узбекистон темир йуллари». Позднее стало известно, что, объявляя об отставке этих чиновников, глава государства сказал: «для предательства места нет».

Тогда же председатели «Узтекстильпрома», «Тепловых электростанций» и «Узпромстройбанка» получили выговоры, по словам президента, «в последний раз».