Индия запустила ракету к Луне. Фото
- Азия и мир, общество
- 17:11, 14 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Индия запустила ракету со станцией «Чандраян-3» на борту. Цель миссии — совершить посадку на Луну. Для этого на станции установлен лунный посадочный модуль «Викрам», сообщает «Би-би-си».
Кроме того, индийские ученые хотят попробовать запустить вездеход на поверхность Луны и провести несколько экспериментов.
Корабль должен достичь Луны через месяц — высадка запланирована ориентировочно на 24 августа.
Если индийская миссия пройдет успешно, то страна станет четвертой, кому удалось провести высадку на поверхность Луны. Прежде такие космические миссии проводили США, Россия и Китай.
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