Токаев принял заместителя генсека ООН

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Генерального секретаря ООН Владимира Воронкова, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман.

Глава государства поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском Форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

«Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства – члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в уставе организации. Для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией. Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета Безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В ходе беседы обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что Казахстан является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

«Владимир Воронков отметил важность проведения форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений», - говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

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