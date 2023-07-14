Мирзиёев в своей инаугурационной речи гарантировал деятельность «конструктивной оппозиции» в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на совместном заседании Законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана состоялась церемония вступления в должность переизбранного президента республики Шавката Мирзиёева, после чего глава государства выступил с инаугурационной речью, сообщает его пресс-служба.

Поблагодарив народ за доверие, президент рассказал о реформах, запланированных в различных сферах жизни.

Глава государства обозначил стратегические цели на следующие семь лет:

совершенствование законодательной и исполнительной власти;

создание компактной и эффективной системы управления;

развитие социальной сферы;

расширение возможностей для предпринимательства;

увеличение рабочих мест и доходов населения.

По словам Мирзиёева, в Узбекистане будут шире внедрены принципы «зеленой» экономики и «зеленой» энергии. В несколько раз увеличатся объемы инвестиций в экономику страны.

Поставлена важная цель — к 2030 году довести объем валового внутреннего продукта до $160 млрд.

Президент также заявил, что будет оценивать чиновников не по красивым словам, а по конкретным результатам, и уволит любого руководителя, который «не уважает законы и людей».

«Узбекистан должен стать страной, избавившейся от проблем бюрократии и коррупции», — резюмировал Мирзиёев.

В своей речи он затронул тему политических прав и свобод, уточнив, что республика продолжит вести политику демократии и открытости.

«Мы гарантируем деятельность конструктивной оппозиции, еще раз повторяю, конструктивной оппозиции, свободу слова и печати, права граждан на получение, использование и распространение информации», — заявил глава государства.

Мирзиёев завершил выступление обещанием служить родному народу по пути к славному будущему.

«Вместе с вами, со всеми соотечественниками я готов неустанно работать во имя достижения великой цели, ставшей смыслом моей жизни —построить Новый Узбекистан, фундамент Третьего Ренессанса, направив на это все свои силы и знания, опыт и потенциал», — заключил руководитель страны.

Досрочные выборы президента Узбекистана были объявлены после референдума по новой редакции Конституции страны, которая вступила в силу 1 мая текущего года. Среди десятков внесенных в основной закон изменений была поправка об увеличении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет.

10 июля Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила итоги выборов, согласно которым победу одержал Шавкат Мирзиёев. По предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 87,05% избирателей. При этом явка составила 79,88%, то есть на выборах проголосовали 15 651 405 граждан из заявленных в списки 19 593 838 человек.