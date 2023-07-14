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В Самарканде побит рекорд по жаре 34-летней давности

CentralAsia (UZ) -  Вчера, 13 июля, в Самарканде был побит температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист «Узгидромета» Эркин Абдулахатов.

«Вчерашняя температура +40,5 градусов в Самарканде была на 0,6 градуса теплее самой высокой температуры воздуха за этот день, наблюдавшейся 13 июля 1989 года», – написал он в своём Telegram-канале.

В течение недели по Узбекистану наблюдалась очень жаркая погода, обусловленная выносом на территорию Узбекистана тропического иранского воздуха. Специалисты «Узгидромета» сообщили, что на выходных жара немного спадёт.

В выходные дни по большей части территории температура будет в пределах +33…+38 градусов, и лишь местами будет достигать +39…+40.

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