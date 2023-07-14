«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

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CentralAsia (CA) - «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщает метеослужба, период предостережения действует с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля. Специалисты сообщают, что в столичном регионе ожидается туман.

По прогнозам метеорологов, в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки +19...+20 градусов, пройдут небольшие дожди, в субботу характер погоды не изменится.

По прогнозам синоптиков теплая погода вернется в Москву с 16 июля.