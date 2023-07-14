экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщает метеослужба, период предостережения действует с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля. Специалисты сообщают, что в столичном регионе ожидается туман.

По прогнозам метеорологов, в пятницу столбики термометров поднимутся до отметки +19...+20 градусов, пройдут небольшие дожди, в субботу характер погоды не изменится.

По прогнозам синоптиков теплая погода вернется в Москву с 16 июля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com