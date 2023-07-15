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В Китае воспитательницу детского сада приговорили к смертной казни за отравление 25 детей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Суд города Цзяоцзо в китайской провинции Хэнань приговорил к смертной казни воспитательницу детского сада Ван Юнь, передает The Paper. Ее обвинили в отравлении 25 детей нитритом натрия. В результате один ребенок погиб.

По данным следствия, Ван Юнь решила отравить детей детского сада «Мэнмэн» из-за конфликта с одним из преподавателей. Она подсыпала нитрит натрия в кашу для детей из его группы. В результате 25 детей госпитализировали с отравлением, один из них скончался в больнице. Дело расследовали с 2019 года.

По данным Sohu, после массового отравления детский сад «Мэнмэн» закрыли. Родители погибшего ребенка получили компенсацию в размере 5 тыс. юаней ($700).

Следователи пришли к выводу, что в 2017 году женщина подсыпала нитрит натрия в воду своего мужа после бытовой ссоры. Его также госпитализировали с отравлением, но он выжил

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