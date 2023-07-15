Сильный пожар вспыхнул у аэропорта турецкого курорта Бодрум. Видео

CentralAsia (CA) - Лесной пожар разгорелся на пути к аэропорту Милас-Бодрум в Турции. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщает Anadolu.

Пожар тушат девять вертолётов и столько же самолётов, входящих в состав Регионального управления лесного хозяйства провинции Мугла. На земле с огнём борются более 300 человек и 60 единиц техники.

Губернатор Муглы Орхан Тавли сообщил, что эвакуировали жителей нескольких районов.

Температура воздуха в Турции превышает 43°C.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan ormanlık yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.https://t.co/64fTsmi1S7 pic.twitter.com/hQx0jaT3Fw — TRT HABER (@trthaber) July 14, 2023