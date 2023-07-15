Сильный пожар вспыхнул у аэропорта турецкого курорта Бодрум. Видео
- Азия и мир, общество
- 14:42, 15 июля 2023
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CentralAsia (CA) - Лесной пожар разгорелся на пути к аэропорту Милас-Бодрум в Турции. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщает Anadolu.
Пожар тушат девять вертолётов и столько же самолётов, входящих в состав Регионального управления лесного хозяйства провинции Мугла. На земле с огнём борются более 300 человек и 60 единиц техники.
Губернатор Муглы Орхан Тавли сообщил, что эвакуировали жителей нескольких районов.
Температура воздуха в Турции превышает 43°C.
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan ormanlık yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.https://t.co/64fTsmi1S7 pic.twitter.com/hQx0jaT3Fw— TRT HABER (@trthaber) July 14, 2023
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