экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай анонсировал военные учения с Россией в Японском море в ближайшее время

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023». Военные маневры проведут в центральной части Японского моря в ближайшее время, сообщило китайское Минобороны.

Темой учений будет «поддержание безопасности стратегических морских путей». Целью маневров КНР назвала повышение уровня стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран, укрепление способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.

«В соответствии с годовым планом сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот (ВМФ) и военно-воздушные силы для участия в учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая»,— сказано в заявлении Минобороны КНР.

3 июля министр обороны Китая Ли Шанфу и главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провели переговоры в Пекине. Ли пообещал, что сотрудничество между Россией и Китаем по военным вопросам будет укрепляться.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com