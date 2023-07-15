Узбекистан накрыла «термическая депрессия», - «Узгидромет»

CentralAsia (UZ) - «Узгидромет» прокомментировал короткий период сильной жары в Узбекистане на минувшей неделе.

С 11 июля по территории Узбекистана установилась термическая депрессия — синоптический процесс, с которым обычно ассоциируется период самой жаркой погоды по всей территории Средней Азии.

Этот процесс характеризуется развитием высотного гребня, с которым на территорию Узбекистана через Туркменистан усиливается вынос жаркого тропического воздуха с районов Ирана.

Продолжительность термической депрессии колеблется от 2−3 до 5−7 дней, а в отдельные годы может сохраняться до 1,5−2 недель.

11−13 июля жара достигла максимального развития. Температура воздуха повышалась до +40…+42 градусов, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям — до +43…+45, по западу пустыни Кызылкум — местами до +46 градусов.

«В последние годы близкие к этим значения максимальной температуры наблюдаются в Узбекистане ежегодно. Однако, абсолютные максимумы температуры, установленные по территории республики в предыдущие годы, остались непревзойдёнными», — подчеркнули синоптики.

Период сильной жары был непродолжительным. Уже 12 июля по Каракалпакстану, 13 июля по Хорезмской области и западным районам Навоийской области произошёл спад жары. Температура воздуха понизилась на 5−7 градусов.

По остальной территории Узбекистана температура начала понижаться 14 июля. Сегодня днём максимальная температура составит +34…+39 градусов, по югу Сурхандарьинской области до +41…+43.

В выходные дни температура воздуха не будет превышать +33…+38 градусов, лишь местами достигая +39…+40.

В начале следующей недели температура воздуха незначительно повысится, но это повышение вновь будет непродолжительным.