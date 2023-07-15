Компания-владелец затонувшего батискафа «Титан» удалила все аккаунты из соцсетей

CentralAsia (CA) - OceanGate, компания-владелец затонувшего батискафа «Титан», удалила аккаунты в соцсетях, сообщает New York Post.

Cтраница компании пропала в Facebook и в Twitter.

Аккаунт OceanGate в Instagram стал закрытым. Другая страница компании в этой соцсети, OceanGate Expedition, была удалена. Страница компании пропала также на LinkedIn.

7 июля OceanGate заявила, что приостанавливает все исследовательские и коммерческие операции.

Батискаф OceanGate под названием «Титан», который отправился к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана, пропал с радаров 18 июня. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника», француз Поль-Анри Наржоле.

Батискаф искали четыре дня, в итоге его обломки нашли примерно в 200 метрах от «Титаника». OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими.

В Береговой охране США заявили, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. 29 июня в районе места, где нашли обломки «Титана», были обнаружены «предполагаемые человеческие останки».