Минобороны Беларуси объявило, что в страну прибыли бойцы ЧВК «Вагнера»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Могилевской области Беларуси неподалеку от города Осиповичи развернуты «учебные места» для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работают бойцы ЧВК Вагнера. Об этом сообщается в сюжете телекомпании «ВоенТВ», который опубликовала пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении пресс-службы.

В репортаже «ВоенТВ» показали, как проходит такое обучение. В ролике лица инструкторов из ЧВК не видны — все они снимались в масках. «В квалификации и подготовке «вагнеровцев» точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте», — говорит корреспондентка телекомпании.

Сколько бойцов ЧВК «Вагнера» находятся в Беларуси, не уточняется. Ранее мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что в республике могут находиться около 200 вагнеровцев.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем.

Минобороны Беларуси ранее анонсировали, что наемники после переезда в страну будут обучать белорусских солдат.