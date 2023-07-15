ФСБ заявила, что «предотвратила попытку убийства» Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами

Маргарита Симоньян и Ксения Собчак

CentralAsia (CA) - ФСБ сообщила, что совместно с МВД и Следственным комитетом (СКР) предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Также якобы планировалось убийство журналистки Ксении Собчак.

По версии ФСБ, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88». Они якобы делали это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 14 июля в Москве и Рязанской области задержали членов группировки, осуществлявших «разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств». Число задержанных не приводится.

У них изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также «средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». Во время следственных действий «они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство», утверждает ФСБ.