Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» сотрудничества с ЧВК «Вагнера»

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CentralAsia (CA) - Минобороны Беларуси разработало «дорожную карту» сотрудничества с ЧВК «Вагнера», сообщает пресс-служба ведомства в ответ на «множество обращений» по поводу дальнейших совместных тренировок белорусских военных и бойцов ЧВК.

«Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск», — говорится в заявлении Минобороны.

Ранее Минобороны Беларуси сообщило, что в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи были развернуты «учебные места» для военнообязанных из территориальной обороны страны, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК «Вагнера».

В сюжете телекомпании «ВоенТВ» говорилось, что белорусские военные под руководством инструкторов из ЧВК осваивают навыки перемещения на поле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине.

После мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня основатель компании Евгений Пригожин, как утверждалось, договорился с российскими и белорусскими властями, что «уйдет» в Беларусь. Наемникам предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за основателем ЧВК.

Сколько наемников согласились отправиться в Беларусь, неизвестно. В начале июля мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что в республике могут находиться около 200 наемников. 15 июля в канале группы появилась информация, что в Беларусь прибыла крупная колонна из 60 легковых и грузовых автомобилей. «Беларускі Гаюн» считает, что это колонна ЧВК Вагнера.