В Европе и США установилась экстремальная жара — до +54°C

CentralAsia (CA) - Во многих регионах южной Европы и США установилась экстремально жаркая погода, передает Би-би-си.

В субботу в 16 городах Италии объявлен красный уровень опасности. В калифорнийской Долине смерти ожидают превышения отметки в +54С.

В Европе красный уровень погодной угрозы означает, что риск есть даже для здоровых людей. Метеорологи обращают особое внимание на туристические места с большим скоплением людей.

В частности, в Италии это Рим, Флоренция, Болонья, Пиза и другие города.

Итальянские власти советуют находящимся в районах, попавших в «красную» категорию, избегать воздействия прямых солнечных лучей, воздержаться от потребления кофе и алкоголя и пить не менее двух литров воды в день.

Особое внимание уделяется пожилым людям и тем, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Экстремальные погодные условия наблюдаются в Испании, Франции, Германии, Польше и других странах.

Красный Крест на улицах в Европе

На следующей неделе ожидается еще большее повышение температуры на юге Европы, в некоторых местах — до 40 градусов по Цельсию.

Например, в Греции такая температура наблюдается уже в течение нескольких дней. В пятницу главная достопримечательность Афин Акрополь был закрыт, чтобы защитить здоровье туристов.

Уже несколько дней на улицах греческих городов дежурят бригады Красного Креста, которые раздают желающим бутылки с водой и оказывают помощь.

В ряде стран, особенно в местностях с порывистым ветром, есть угроза возникновения лесных пожаров, предупреждают специалисты.

Метеорологическая служба Чехии предупреждает, что в эти выходные ожидается рекордная для страны температура +38С.

По словам метеорологов, сама по себе жара – естественное состояние природы в определенные циклы года и в определенных частях света, но на фоне глобального потепления это явление стало гораздо продолжительнее и интенсивнее.

Рекорд жары в Европе за все время наблюдений фиксировался в августе 2021 года, когда Сицилия переживала +48С.

Нынешнюю погодную аномалию они назвали «Цербер», по имени трехголового пса из греческой мифологии, охраняющего выход из царства мертвых.

Тревожная статистика в США

Экстремальная жара также пришла в США, Китай и Японию.

Примерно треть населения США в эти выходные столкнулась с аномально жаркой погодой. Причем затронуты не только такие «теплые» штаты, как Флорида, Техас и Калифорния, но и, например, северо-западный штат Вашингтон, граничащий с Канадой.

Местами температура достигает +43-46С.

Энергослужбы Техаса зафиксировали рекордные показатели использования населением кондиционеров и других охлаждающих устройств.

По данным американской Национальной метеорологической службы (NWS), нынешний горячий циклон — самый интенсивный в истории для ряда регионов.

Согласно статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно от жары в стране умирают порядка 700 человек.

Столица Техаса Феникс близка к тому, чтобы побить свой прежний исторический рекорд, когда жара +43 сохранялась в городе 18 дней подряд.

В этом году такая температура наблюдается уже в течение 15 дней, и прогнозы предсказывают еще большее повышение на следующей неделе.

Лас-Вегас, штат Невада, может повторить свой исторический рекорд +47С.

А одно из самых жарких мест на планете, Долина смерти в штате Калифорния, готовится побить свой — в 2021 году температура воздуха там достигла 54,4 градусов по Цельсию.

Парки, музеи и зоопарки во многих городах США либо полностью закрыты, либо значительно сократили часы посещений.