Телескоп NASA «Джеймс Уэбб» прислал уникальный снимок рождения звезд

CentralAsia (CA) - NASA опубликовало новое изображение, присланное телескопом «Джеймс Уэбб», на котором на фоне струй красного газа и облаков звездной пыли изображено рождение звезд, подобных Солнцу, сообщает «Би-би-си».

В июле американское аэрокосмическое агентство празднует год работы «Джеймса Уэбба» - самой мощной из когда-либо построенных орбитальных обсерваторий. За это время он прислал на Землю уникальные снимки, позволяющие заглянуть во времена формирования Вселенной и галактик.

На впечатляющей фотографии запечатлен облачный комплекс Ро Змееносца – центр образования звезд, расположенный в 390 световых годах от Земли. Этот снимок дает ученым уникальную возможность рассмоотреть данную область космоса в мельчайших деталях.

«Изображение Ро Змееносца, сделанное «Уэббом», позволяет нам увидеть очень короткий период звездного жизненного цикла с новой ясностью», — сказал Клаус Понтоппидан, один участников команды, работающей с телескопом.

У некоторых из звезд есть характерные тени околозвездных дисков — признак того, что вокруг них могут в конечном итоге образоваться планеты. На снимке также отчетливо видны красные струи водорода.

«Это происходит, когда звезда впервые прорывается через свою исходную пылевую оболочку, выбрасывая в космос пару встречных струй – подобно младенцу, впервые протягивающему руки навстречу миру», — говорится в заявлении космического агентства США.

«Свет далеких уголков Вселенной»

В июле исполняется год с тех пор, как президент США Джо Байден обнародовал первый снимок ранней Вселенной, присланный «Джеймсом Уэббом». Особый научный интерес на нем представляли галактики, заметные за заднем плане, некоторые из которых существовали около 13 млрд лет назад.

«Всего за один год космический телескоп «Джеймс Уэбб» изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в пылевые облака и увидев свет из далеких уголков Вселенной», — сказал глава НАСА Билл Нельсон.

«Каждое новое изображение — это новое открытие, позволяющее ученым всего мира задавать вопросы и отвечать на них, о чем они когда-то и мечтать не могли», — добавил он.

Телескоп был запущен в декабре 2021 года из Французской Гвианы в рейс на 1,5 млн км в регион, называемый второй точкой Лагранжа.

На последовавших снимках были, в частности, запечатлены впечатляющие новые виды Юпитера, так называемые горы и долины области звездообразования в туманности Киля, получившей название Космические скалы, а также группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, называемая Квинтет Стефана.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» представляет собой уникальную обсерваторию с позолоченным зеркалом диаметром в 6,5 м.

В отличие от своего предшественника «Хаббла», он наблюдает инфракрасный свет, что позволяет ему заглянуть ближе к началу времени и эффективнее проникать сквозь пылевые облака, где формируются звезды и планетарные системы.

Телескоп был создан в НАСА при участии Европейского и Канадского космических агентств и обошелся в 10 млрд долларов.