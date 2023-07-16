Советник Зеленского прокомментировал заявления ФСБ о покушении на Собчак и Симоньян

Маргарита Симоньян и Ксения Собчак

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям нет необходимости устраивать покушение на убийство главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает «Страна.ua»

«Они совершенно точно нам не нужны»,— сказал Подоляк в эфире телемарафона. «Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют»,— заявил он. По его мнению, ни Симоньян, ни Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем — и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире»,— добавил Михаил Подоляк.

Ранее 15 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян неонацистами, завербованными СБУ. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его утверждению, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян.

При задержании у подозреваемых обнаружили автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, нацистскую литературу и символику, а также «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». За каждое им пообещали по 1,5 млн руб., утверждали в ФСБ.

Двое проходящих по делу несовершеннолетние. Еще один был несовершеннолетним на момент события преступления. Всего под стражу было отправлено семь участников группы. Несмотря на обвинения со стороны ФСБ, суд арестовал молодых людей по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Подготовка покушения в решении суда не упоминается.