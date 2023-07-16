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На Тайване 28 человек пострадали при взрыве на ярмарке

CentralAsia (CA) -  Сильный взрыв произошел ночью на храмовой ярмарке в городе Цзяи на юге Тайваня, пострадали 28 человек. Об этом сообщает местная газета «Цзыю шибао».

Ранее газета писала, что среди пострадавших есть трое детей. Самому младшему из них два года. Все пострадавшие госпитализированы.

Всего на ярмарке находились 20 тыс. человек. Очевидцы говорят, что взрывы были слышны из мусорных баков рядом со сценой. По словам организаторов, там находились фейерверки. В пожарной службе заявили, что взорвался газ.

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