В Южной Корее в результате подтоплений и оползней погибли 32 человека. Видео

CentralAsia (CA) - Ливневые дожди в Южной Корее продолжаются с прошлой недели. В результате подтоплений и оползней погибли 32 человека, еще 10 числятся пропавшими без вести.

Согласно информации Yonhap со ссылкой на Корейскую метеорологическую администрацию, в ряде регионов со вторника по настоящее время выпало более 470 мм осадков.

Как уточняется, из-за паводков закрыты 211 дорог, включая национальные автомагистрали, а также прогулочные тропы в 20 национальных парках. Было приостановлено движение скоростных поездов и регулярных поездов, связывающих центральные районы страны с другими регионами.

Отмечается, что в эвакуационных центрах находятся почти 6 тыс. человек, которые пока не могут вернуться в свои дома.

Синоптики прогнозируют в ряде центральных и южных районов ливни вплоть до вторника. Специалисты предупреждают, что в данных регионах может выпасть дополнительно до 300 мм осадков.