ВОЗ официально назвала подсластитель аспартам «возможной» причиной рака

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CentralAsia (CA) - Один из самых распространенных в мире подсластителей - аспартам - официально признан повышающим риск заболеть раком. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Аспартам классифицирован «как возможно канцерогенный для человека», говорится на сайте ВОЗ. Получены «ограниченные, но не убедительные доказательства в отношении рака».

Норма суточного потребления аспартама не должна превышать 40 мг на килограмм тела. В противном случае он повышает риск рака печени.

Организация отмечает, что указанная дозировка и ранее рекомендовалась специалистами.

«Если в банке диетического безалкогольного напитка содержится 200 или 300 мг аспартама, то для превышения допустимого суточного потребления (при отсутствии других источников поступления аспартама в организм с пищей) взрослый человек с массой тела 70 кг должен выпивать более 9–14 банок напитка в день», - пишет ВОЗ.

Аспартам широко используется в составе диетических напитков и различных продуктов . Его добавляют в жевательную резинку, желатин, мороженое, йогурты, готовые сухие завтраки. Встречается он и в составе зубной пасты, а также лекарств, таких как леденцы от кашля и витамины.