Путин заявил о праве России на зеркальный ответ в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Россия может «зеркально» ответить на применение Украиной кассетных боеприпасов, заявил президент Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, впервые комментируя поставки таких снарядов Вашингтоном Киеву.

«Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали», - сказал он.

Президент добавил: «Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия».

Комментируя намерение США поставлять кассетные боеприпасы Киеву, Путин напомнил, что оценку таким боеприпасам ранее дала сама администрация США устами своих сотрудников.

«Когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот, я думаю, к этому и надо так относиться», - сказал Путин.

При этом он заметил, что «делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще».

«Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц, у них не хватает и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов», - отметил президент.

7 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга заявил о начале поставок Украине кассетных боеприпасов. На следующий день президент США Джо Байден сказал, что решение начать поставки таких снарядов далось ему тяжело, но они, по его словам, сейчас нужны ВСУ.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.