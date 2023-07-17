Число погибших от наводнения в Южной Корее возросло до 39

CentralAsia (CA) - Число погибших от наводнения в Южной Корее возросло до 39, сообщает ABC News.

Дожди обрушились на центральные и южные регионы страны, поскольку сезон дождей, начавшийся в конце июня, достиг своего пика. За последние несколько дней по всей стране эвакуировано более 8,8 тыс. человек.

12 из зарегистрированных смертей произошли в туннеле в центральном городе Чхонджу, где около 16 автомобилей, включая автобус, были затоплены внезапным наводнением после обрушения дамбы на близлежащей реке. Еще 9 человек пострадали.

Министерство внутренних дел также сообщило о 9 пропавших без вести и 34 раненых.

По оценкам пожарных, туннель заполнился водой всего за две-три минуты.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал внутриведомственное совещание по реагированию на стихийные бедствия и призвал власти приложить все усилия для спасения пострадавших, а также пообещал поддержать восстановительные работы, включая определение пострадавших районов в качестве особых зон стихийного бедствия.

С 9 июля в городах Конджу и Чхонъян провинции Южный Чхунчхон выпало более 60 сантиметров дождя. Чхонджу, где находится туннель, за тот же период получил более 54 сантиметров.

По данным министерства внутренних дел и безопасности, дождь повредил или разрушил около 50 дорог и более 100 домов.