Власти Ирана объявили о возвращении полиции нравов, которая следит за соблюдением норм ношения хиджаба

CentralAsia (CA) - Иранская полиция нравов вернулась на улицы после перерыва, вызванного протестами из-за смерти в сентябре 2022 года 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба. После этого полицию нравов можно было увидеть патрулирующей улицы лишь изредка, а в декабре даже появилась информация, что ее расформировали. Позже она была опровергнута, сообщает Аssociated Press.

16 июля представитель полиции генерал Саид Монтазеролмахди заявил, что полиция возобновляет уведомления, а затем задержание женщин, не носящих хиджаб в общественных местах. В Тегеране мужчин и женщин из полиции нравов можно было увидеть патрулирующими улицы в фургонах с маркировкой.

Многие женщины в Иране пренебрегают официальным дресс-кодом, особенно в столице и других городах, отмечает AP.

Смерть Амини привела к продолжительным протестам, которые вылились в многочисленные задержания и даже казни. Требование к женщинам носить хиджаб на публике было закреплено законом вскоре после Исламской революции 1979 года.