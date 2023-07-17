Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП, - СМИ

КРЫМСКИЙ МОСТ НОЧЬЮ 17 ИЮЛЯ. ФОТО ИЗ TELEGRAM "ASTRA"

CentralAsia (CA) - На Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту было остановлено.

«На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы»,— написал Аксенов в Telegram.

Ближе к 7:00 утра (мск) Минтранс РФ уточнил, что опоры Крымского моста целы. По данным ведомства, на данный момент установлено повреждение дорожного полотна на пролетах со стороны Крыма.

Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросили воздержаться от поездок через Крымский мост. Власти Крыма пообещали оказать поддержку туристам. В министерстве курортов Крыма развернут координационный штаб. В Темрюкском районе сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб.

По данным «Яндекс.Карт», многокилометровая пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае: на трассе А-290 в районе Тамани пробка длиной в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка. На подъезде в районе Керчи движение свободно.

Корреспондент «Звезды» с места сообщил, что перед Крымским мостом остановили поезд, следующий с полуострова в Москву. При этом сотрудники железнодорожного транспорта сказали корреспонденту, что движение пока ограничено только по автомобильной части моста.

Telegram-канала Baza сообщает, что на Крымском мосту «упал» пролет, в результате чего погибли по меньшей мере 2 человека и еще один пострадал. Telegram-канал Shot сообщает, что на мост пытаются проехать скорые. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в 4:00 утра (мск) в районе моста были слышны звуки взрывов.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей также сообщает о «падении» пролета на Крымском мосту.

«Перед этим было слышно по меньшей мере два взрыва», – пишет канал.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, загорелись вагоны следующего за грузовиком поезда. Движение по восстановленной автомобильной части Крымского моста было открыто в декабре.