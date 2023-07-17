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Токаев посетит на этой неделе Саудовскую Аравию

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе посетит с рабочим визитом Саудовскую Аравию, сообщила пресс-служба главы государства.

По информации пресс-службы, 18-19 июля состоится Саммит глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». А в рамках саммита у Токаева запланирован ряд двусторонних встреч.

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