Туркменистан официально раскрыл численность населения

CentralAsia (TM) - На расширенном заседании Кабинета министров Туркменистана председатель Государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедов озвучил итоги проведенной в декабре 2022 года переписи населения, сообщает госинформагентство ТДХ.

Согласно обнародованным данным, в Туркменистане проживает 7 057 841 человек.

Из них в Марыйском велаяте – 22,9% (1 616 246 человек), в Дашогузском велаяте – 22% (1 552 725), в Лебапском велаяте – 20,5% (1 446 857), в Ашхабаде – 14,6% (1 030 445), в Ахалском велаяте – 12,5% (882 230) и в Балканском велаяте 7,5% (529 338).

«Около» половины населения составляют мужчины и «более» половины – женщины. 47,1% – жители городов и 52,9% проживают в селах.

«Хроника Туркменистана» отмечает, что по некоторым показателям приводятся сравнения с данными переписи 2012 года. Например, как рассказал Аманмухаммедов, количество жилых зданий по сравнению с 2012 годом увеличилось на 12,4%. В 2022 году таких зданий в стране насчитали 1 005 671.

Это говорит о том, что у Госкомстата есть как минимум некоторые данные, полученные в результате проведения переписи в 2012 году, но по какой причине их не публикуют, неизвестно.

Ранее официальная информация по количеству населения в Туркменистане не озвучивалась. Разные источники по-разному оценивали этот показатель.

В 2015 году «Хроника Туркменистана» получила данные переписи 2012 года, согласно которым на тот момент в стране проживало 4 751 120 человек. К похожим цифрам пришли редакторы издания «Метеожурнал», которые, оценив имеющиеся статданные прошлого столетия и миграционную динамику, пришли к выводу, что на 2020 год в Туркменистане проживало примерно 4,95 млн человек.

Правительство США оценивает общую численность населения Туркменистана в 5,6 млн человек.

Всемирная торговая организация в 2022 году, сообщая о том, что Туркменистан подал заявку на членство в ВТО, отмечала, что население страны составляет 6,2 млн человек.

В то же время 17 лет назад, весной 2006 года, Госкомстат Туркменистана сообщил, что численность населения страны составляла почти 6,8 млн человек, а прирост за год (с марта 2005-го) составил 3%. Впрочем, эти данные явно сильно завышены. Период правления первого президента страны Сапармурата Ниязова известен приписками, пишет издание.