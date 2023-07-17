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Фото и видео атаки на Крымский мост
Предыстория: Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП, - СМИ

CentralAsia (CA) -  На Крымском мосту в ночь на 17 июля произошел взрыв. Российские паблики сообщили, что на мосту случилось два взрыва: в 3:04 и 3:20 ночи (мск). Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в 4:21 ночи (мск), что на мосту остановлено движение из-за «чрезвычайного происшествия», случившегося в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По мосту остановили движение поездов, оно возобновилось около 8:40 утра (мск). Создан оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с происшествием.

Российское издание Readovka сообщило, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора рухнула, а два пролета обрушились. В Минтрансе РФ заявили, что на мосту повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, но «сами конструкции пролетов находятся на своих опорах». Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что мост атаковали украинские силы.

По данным российских властей, погибли два человека.

«Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщили, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы Украины причастны к подрыву на Крымском мосту.

По словам источников, мост атаковали с помощью надводных дронов.

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