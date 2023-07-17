Сердар Бердымухамедов уволил пять высокопоставленных чиновников

Сердар Бердымухамедов

CentralAsia (TM) - Во время заседания Кабинета министров Туркменистана 14 июля по итогам работы правительства за первое полугодие президент Сердар Бердымухамедов сменил ряд чиновников, сообщает «Хроника Туркменистана».

Все увольнения глава государства объяснил «допущенными в работе недостатками» без дополнительных подробностей.

С должности министра энергетики уволен Хаджымухаммет Реджепмырадов. Новым руководителем ведомства стал его заместитель Аннагелди Сапаров.

Уволен руководитель Госконцерна «Türkmenhimiýa» Ныязлы Ныязлыев. Новым председателем «Туркменхимии» стал Доврангелди Сапбаев, прежде работавший директором Ахалского завода по производству бензина из природного газа.

Уволен председатель Государственной биржи Бегенч Чарыев. Его место занял председатель Государственной миграционной службы Батыр Волсахатов. Временно исполнять обязанности председателя Миграционной службы будет заместитель главы ведомства А.Сазакова.

С должности председателя Государственного комитета по физкультуре и спорту снят Гулмырат Агамырадов. Вместо него назначен А.Сапаров, прежде работавший ректором Туркменского государственного института физкультуры и спорта. Ректором вуза стал проректор по научной работе Х.Нуннаев.

Уволен Министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Алланур Алтыев. Ведомство было разделено на Министерство сельского хозяйства, которое возглавил Назармырат Назармырадов, и Министерство охраны окружающей среды, главой которого стал Чарыгелди Бабаныязов.

Кроме того, президент назначил проректоров Международной академии коневодства имени Аба Аннаева (открыта в новом городе Аркадаг): по учебной работе – С.Атаева, а по научной работе – М.Пириева.

Б.Реджепов назначен на должности вице-президента Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri».