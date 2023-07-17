Казахстан намерен купить турецкую бронетехнику на $2,5 млрд, - Orda.kz

Барыс

CentralAsia (KZ) - По данным Orda.kz, правительство Казахстана хочет закупить у турецкой компании более 800 бронемашин, отечественный аналог которой на 40% дешевле.

Ранее редакция Orda.kz уже писала о том, как Министерство обороны Казахстана решило приобрести турецкий аналог казахстанской бронемашины. Позже ведомство распространило в СМИ информацию с объяснениями целесообразности закупа Cobra от Otakar. В «Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана» в ответ прокомментировали каждый пункт.

Теперь в распоряжении редакции Orda.kz появилась информация, что правительство готовит постановление для закупки 834 автомобилей ARMA также у турецкой компании Otakar. Колёсная база машины состоит из 8 колёс. Закупка ARMA обойдётся бюджету примерно в 2 трлн тенге ($2,5 млрд).

ARMA

Корреспондент Orda.kz обратился к владельцу ТОО Kazakhstan Paramount Engineering Айбеку Барысову, чтобы подтвердить информацию.

«Мы слышали только про меморандум, постановление это очень дерзко. Если будет постановление, то государство берет на себя обязательства. Какие бы решения не приняли, государство потеряет деньги. По поводу 800 штук мы тоже слышали. Вся разница в том, что мы думали, что это будет меморандум. Разница в цене между турецким аналогом ARMA, которую хотят закупить, и восьмиколёсным Барысом как минимум 40%. Я точно знаю стоимость одной машины от Otakar, 800 штук будут стоить 1,6 трлн тенге», – подсчитал Айбек Барысов.

В Казахстане выпускается аналог бронемашины ARMA. На столичном заводе Kazakhstan Paramount Engineering производят БТР «Барыс» с колёсной формулой «8х8». По словам разработчиков, оба автомобиля прошли испытания, и казахстанский аналог почти ничем не уступает турецкому.

«Барыс» 8х8 на переднем фоне и «Арлан» на заднем

«Учитывая, что Барс 8×8 дешевле на 40%, то разница в цене составляет 640 млрд тенге народных денег потеряет государство. Я уже не говорю о мультипликативном эффекте от такого большого контракта для местного производства и промышленности вообще. Сколько можно инженеров выучить, сколько можно построить заводов. Был бы у меня такой контракт, я бы ещё 3000 рабочих мест дополнительно обеспечил. Я надеюсь, что такую глупость никто не допустит», – объяснил Айбек Барысов.

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