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Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками, возбуждено дело о теракте, - Национальный антитеррористический комитет РФ
Предыстория: Движение на Крымском мосту остановили из-за ЧП, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Крымский мост атаковали два беспилотных надводных аппарата, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Следствие обвинило в атаке спецслужбы Украины.

«В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста»,— говорится в сообщении НАК.

По данным следствия, в ночь на 17 июля «в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины» повредилась одна из секций Крымского моста. Следствие устанавливает лиц «из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований», причастных к теракту.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на Крымском мосту, не уточнив детали произошедшего. Позднее стало известно, что в результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. По данным Минтранса РФ, на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма, опоры целы.

Инцидент прокомментировал спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов: «Крымский мост — конструкция там излишняя». Украинские СМИ «РБК-Украина» и «Обозреватель» сообщили, что атака на Крымский мост — спецоперация Службы безопасности Украины и военно-морского флота страны.

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