Неизвестная болезнь поразила несколько сотен человек в Египте

CentralAsia (CA) - У жителей египетской деревни Эль-Аликат выявили симптомы неизвестного заболевания, сообщает Cairo.24 со ссылкой на Минздрав Египта. В числе симптомов он назвал высокую температуру до 40 градусов, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

Деревня находится в провинции Кена, расположенной к югу от Каира. По данным местных СМИ, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

Местные жители говорят, что отдельные случаи наблюдались с апреля прошлого года, но массовый характер инфекция приобрела в последние несколько дней.

Для изучения жалоб были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора, у пациентов были взяты анализы. Специалисты проверяют, могла ли инфекция распространиться через укусы комаров или питьевую воду. Пока результатов исследования нет, сообщил египетский Минздрав.

Заместитель главы Минздрава Амр Кандиль также сообщил, что дважды в день в деревне будут распылять пестициды. Жителей призвали не паниковать, объяснив, что заболевание лечится, а симптомы не требуют госпитализации.

В некоторых СМИ предполагают, что в Египте произошла вспышка лихорадки Денге.