В Китае установлен температурный рекорд — более +52°C

CentralAsia (CA) - В отдаленном городке на засушливом северо-западе Китая температура в воскресенье, 16 июля превысила 52 градуса °C, установив рекорд для страны, которая всего шесть месяцев назад боролась с погодой минус 50 градусов, сообщает Reuters.

Температура в городке Саньбао в Турфанской впадине Синьцзяна в воскресенье подскочила до 52,2 градуса, сообщила в понедельник государственная газета Xinjiang Daily, при этом ожидается, что рекордная жара сохранится как минимум еще пять дней.

Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году недалеко от озера Айдынкель, когда температура достигла 50,3 градуса.

С апреля страны Азии пострадали от нескольких раундов рекордной жары, что вызвало опасения по поводу их способности адаптироваться к быстро меняющемуся климату. Эксперты по климату говорят, что цель удержать долгосрочное глобальное потеплении в пределах 1,5 °C становится недостижимой.

Продолжительные периоды высоких температур в Китае поставили под угрозу энергосистемы и посевы, и растут опасения по поводу возможного повторения прошлогодней засухи, самой сильной за 60 лет.

Китаю не привыкать к резким колебаниям температуры в зависимости от сезона, но эти колебания становятся все шире.

По данным местного метеорологического бюро, 22 января температура в Мохэ, городе на северо-востоке провинции Хэйлунцзян, упала до минус 53 °C, побив предыдущий исторический минимум в минус 52,3 °C, установленный в Китае в 1969 году.

С тех пор самые сильные дожди за десятилетие обрушились на центральный Китай, опустошив пшеничные поля в районе, известном как зернохранилище страны.

На этой неделе Соединенные Штаты и Китай надеются возобновить усилия по борьбе с глобальным потеплением, а специальный посланник США по климату Джон Керри в Пекине проводит переговоры со своим китайским коллегой Се Чжэньхуа.