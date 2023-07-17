В Германии открыли самый длинный в стране подвесной мост. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Новая необычная туристическая достопримечательность появилась в Германии. Как сообщает информационное агентство Deutsche Welle, в начале июля на горнолыжном курорте Виллинген в регионе Зауэрланд (Гессен) был открыт для посетителей 665-метровый висячий мост для пешеходов Skywalk Willingen. Самый длинный такой мост в Германии и один из самых длинных в мире протянут между двумя склонами около трамплина Мюленкопфшанце - места проведения этапов Кубков мира по прыжкам на лыжах и двоеборью.

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Новый висячий мост в Виллингене, возведенный строительной фирмой из Швейцарии, спроектирован в так называемом тибетском стиле - не имеет никаких возвышающихся компонентов или опор, свободно протянут над долиной. Общий вес - 125 тонн. Ширина - 1,45 метра. Максимальная высота над поверхностью - 100 метров. Конструкция способна выдержать порывы ветра урагана второй категории - от 154 до 177 километров в час. Планирование, согласование технических деталей, вопросов безопасности и реализация проекта заняли более пяти лет. Стоимость превысила четыре миллиона евро.

Как говорится в пресс-релизе управляющей компании, на мосту одновременно может находиться до 750 человек. Контроль за этим осуществляется в автоматическом режиме. Доступ будет открыт круглогодично в светлое время суток - за исключением дней с плохими метеорологическими условиями. На мосту установлены датчики для измерения скорости ветра и других параметров.

Доступ с велосипедами, детскими колясками и домашними животными запрещен. Технические параметры позволяют передвигаться по мосту на инвалидных креслах, но это будет возможно только в часы, когда движение посетителей будет осуществляться в одну сторону. Управляющая компания намерена в будущем организовать такой специальный сервис для людей с ограниченными возможностями в вечернее время.

На втором месте в списке самых длинных подвесных пешеходных мостов в Германии теперь находится 483-метровый Titan RT в Гарце (Саксония-Анхальт), строительство которого было закончено в 2017 году. На третьем - 450-метровый мост Blackforestline Todtnau около водопада Тодтнау в Шварцвальде (Баден-Вюртемберг), введенный в эксплуатацию в июне 2023 года.