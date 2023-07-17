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Жара в Узбекистане немного спадёт в середине недели, - синоптики
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Прошедшие выходные по температурному режиму были относительно комфортными для середины лета. Дневная температура воздуха была в пределах +34…+37 градусов °C и даже по крайним южным районам не поднималась выше +40.

Как сообщил «Узгидромет», в течение рабочей недели значительных колебаний температуры по территории Узбекистана не ожидается. Более жарким будет начало недели — в дневные часы в пределах +35…+40 градусов, по югу местами — до +42…+44.

С середины недели ожидается небольшое снижение температурного фона — до +33…+38 градусов. На 2−3 градуса понизится температура и по югу страны.

По большей части территории на этой неделе ожидается преобладание сухой малооблачной погоды, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 17 июля и в ночь на 18 июля, а также 19−21 июля по горным районам Узбекистана возможен кратковременный дождь, гроза.

17−18 июля по северу и пустынной зоне, 19−20 июля местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В Ташкенте малооблачно, без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с, 19−20 июля возможно усиление до 12−15 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком. Дневная температура в понедельник и вторник будет в пределах +37…+40 градусов, в дальнейшем до конца рабочей недели — +36…+38.

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